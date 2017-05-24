الموت المفاجئ يهدد المصريين بسبب اللحوم المستوردة

شيماء مصطفى

حذرت الهيئة القومية لمكافحة المنشطات، المؤسسات الرياضية من تناول اللحوم المجمدة، الموجودة بالأسواق، وأصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد ٤ لاعبين، لوجود منشطات في عينة تحاليلهم، وجاءت نتائج التحليل للاعبين إيجابية، بمادة الـ«راكتوبامين»، المسببة للسرطان، والتي تعطي نفس أعراض المنشطات.

استخدمت مافيا توريد اللحوم لمصر موادا جديدة لتثمين المواشي لزيادة أوزانها الضعف بدلا من معدلها الطبيعي، فاستخدموا مادة الـ “راكتوبامين”، ومادة الـ”راكتوبامين”، المسرطنة، إلا أن الجانب المصري اكتشف تلك الهرمونات المسرطنة.

جدير بالذكر، أن القضية لم تعرف إلا بعدما كشف محمد محسن لاعب الكرة الطائرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر عن وقائع فضيحة إيقافه من قبل المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات “النادو”، بإصدارها قرار بإيقاف اللاعب لمدة ٤ سنوات؛ بسبب تحليل عينة إيجابية لمادة “راكتوبامين” أثناء تواجده في معسكر المنتخب المصري.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن المنشط الموجود في العينة يحقن به الأبقار والجاموس لزيادة وزنها، ولا يمكن أن يتم حقن الإنسان به، لاسيما عدم وجوده في أي دواء أو مكمل غذائي.

لاسيما تكرر نفس السيناريو مع لاعبة الكاراتيه رضوى عرفة، التى اكتشفوا نفس المنشط في العينة الخاصة بها، وعلى إثره تم إيقافها من قبل المنظمة المصرية لمدة عامين، إلا أنها قامت بالاستئناف على قرار اللجنة وتم تخفيض العقوبة لمدة ٦ أشهر.

ومن اللاعبين الموقوفين:

شيرين علي.

رضوى عرفة، لاعبة الكاراتيه.

إيهاب عبدالرحمن لاعب ألعاب القوى.

محمد محسن لاعب الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة.

المصدر : مصرفايف