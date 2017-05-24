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الذهب يواصل انخفاضه.. والتجار: الانتعاشة قادمة

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الذهب يواصل انخفاضه.. والتجار: الانتعاشة قادمة الذهب يواصل انخفاضه.. والتجار: الانتعاشة قادمة

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2017، انخفاضًا نسبيًا، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 628 جنيه للجرام بانخفاض 2 جنيه عن معدلات الأسبرع الماضي.

فيما سجل عيار 24 نحو 718 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 538 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 419 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 359 جنيهًا للجرام.

أما أوقية الذهب، فقد سجلت نحو 22.321 جنيه للجرام، وكيلو الذهب نحو 717.714 جنيه للجرام.

سالم عبد الرازق أحد تجار الصاغة قال: إن "الأسعار تتجه نحو الانخفاض، وهذا أمر طبيعي في الأسبوع الأول من رمضان حيث تشهد حالة الإقبال مزيدًا من الركود"، لافتًا إلى أن الذهب سيشهد انتعاشة في التداول مع نهاية الشهر الكريم، وذلك بسبب الإقبال عليه قبل عيد الفطر المبارك وطوال فترة الأعياد.

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وعلق جمال عيد - تاجر بالقول: إن "هناك حالة ركود عامة منذ ارتفاع الأسعار طالت كل شئ"، معتبرًا أن الانتعاشة قادمة وهناك آمال كبيرة على عودة الإقبال والحراك في التداول خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن التجار أصبحوا في مأزق منذ ارتفاع وحراك الدولار نحو الارتفاع على مدار الفترة الماضية، معتبرًا أن استقرار الدولار خلال الأسبوعين الماضيين ساهم بحد كبير إلى انخفاض الذهب.

 

 

 

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التحرير

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