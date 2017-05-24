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وزير البترول يبحث مع رئيس «داو للكيماويات» زيادة الفرص الاستثمارية

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وزير البترول يبحث مع رئيس «داو للكيماويات» زيادة الفرص الاستثمارية وزير البترول يبحث مع رئيس «داو للكيماويات» زيادة الفرص الاستثمارية

التحرير

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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بكيم ماكيلفيني الرئيس الإقليمي لمؤسسة داو للكيماويات بحضور المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، في إطار خطة وزارة البترول لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب استثمارات جديدة في مجال البتروكيماويات.

وأوضح "الملا" خلال اللقاء، أن صناعة البتروكيماويات المصرية صناعة واعدة ومنتجاتها ذات المواصفات العالمية تغزو العديد من الأسواق العالمية حاملة شعار "صنع فى " ولها مردود متميز اقتصاديًا وصناعيًا، مشيرًا إلى أن مصر لازال لديها الكثير لتحقيقه في هذا المجال الحيوي في ظل اهتمامها بتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى.

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وأضاف أن مصر لديها العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تمكنها من جذب استثمارات جديدة، خاصة وأن لديها مشروعات بتروكيماوية جديدة تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس لصرح ايثيدكو الصناعي ومن قبله توسعات مجمع موبكو وعملهما بكفاءة عالية إلى جانب ما تملكه مصر من صروح صناعية فى مجال البتروكيماويات، يؤكد على ما تتمتع به من خبرات وقدرات تؤهلها لتحقيق المزيد.

من جانبه أبدى ماكيلفينى اهتمامه بدراسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات المصرية التى تحقق حالياً نتائج أعمال جيدة، مشيرًا إلى أهمية مشروع مصر الحالي للتحول إلى مركز محورى للطاقة وأن مشروعات البتروكيماويات تدعم هذا الاتجاه.

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التحرير

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