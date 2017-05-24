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ليبوف: زيدان المدرب القادم لمنتخب فرنسا

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ليبوف: زيدان المدرب القادم لمنتخب فرنسا ليبوف: زيدان المدرب القادم لمنتخب فرنسا

التحرير

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قال المدافع الفرنسي السابق فرانك ليبوف، إن زين الدين زيدان، سيصبح المدرب القادم لمنتخب الديوك، خلفًا لديديه ديشامب، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ونجح زيدان، في ولايته التدريبية الأولى في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، حيث سيواجه يوفنتوس في المباراة النهائية.

وأوضح ليبوف، بأنه لا يعلم المدة التي سيظل فيها ديشامب مدربًا للمنتخب الفرنسي، ولكنه يشعر بقوة بأن زيدان هو مدرب الديوك القادم، بعد النجاحات المبهرة التي حققها مع ريال مدريد.

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وأضاف ليبوف، أنه عندما قرر ريال مدريد تعيين زيدان كمدرب، دخل إلى غرف خلع الملابس وهو يمتلك تاريخًا حفالا بعد التتويج بلقب المونديال ودوري أبطال أوروبا في 2002، لذا فرض على الجميع احترامه.

وأشار ليبوف، إلى الخبرة الكبيرة التي حصل عليها زيدان من خلال العمل كمدرب مساعد لكارلو أنشيلوتي، إلى جانب قيادته للفريق الرديف للريال قبل تولي مهمة ريال مدريد التي نجح فيها بشكل لافت للنظر.

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التحرير

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