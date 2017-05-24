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رسميًا| شفيق يترشح للانتخابات الرئاسية.. وحالة واحدة تمنعه

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رسميًا| شفيق يترشح للانتخابات الرئاسية.. وحالة واحدة تمنعه رسميًا| شفيق يترشح للانتخابات الرئاسية.. وحالة واحدة تمنعه

حسم اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الجدل بشأن ترشح رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق، للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع عقدها العام القادم.

وقال اللواء رؤوف السيد في تصريحات صحفية، إن الفريق سيترشح في الانتخابات المقرر عقدها عام 2018، مضيفًا: «حالة وحيدة تمنعه من الترشح؛ وهي أن القيامة تقوم».

 

وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه يلتقي الفريق شفيق، في مقر إقامته بالإمارات؛ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحزب، إضافة إلى الأوضاع داخل الشارع المصري.

وفي تصريحاته، شدد اللواء رؤوف السيد على أن ترشح الفريق شفيق في الانتخابات المقبلة، سوف يشعل المنافسة؛ لأن لديه الكثير من المحبين في الشارع المصري.

وعن أسباب عدم إفصاح «شفيق» عن نيته في الترشح للرئاسة حتى الآن، أوضح أن هذه هي طبيعة شخصيته، مؤكدا أنه لم يخطر الحزب رسميا حتى الآن بقراره.

 

المصدر : مباشر 24

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