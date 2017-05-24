طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مُعتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

الإسكندرية 18 25

مطروح 17 28

بورسعيد 19 28

دمياط 20 27

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

العريش 16 31

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الغردقة 21 33

شرم الشيخ 23 33

المنيا 18 32

الفيوم 19 31

أسيوط 19 32

سوهاج 19 34

الأقصر 20 37

أسوان 21 38

الوادى الجديد 18 34

قنا 20 36