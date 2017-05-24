بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عندما طالب أحد الحضور في جلسة افتتاح مدينة دمياط للأثاث، بتأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.
وأضاف المواطن: «أصحاب الدخول البسيطة مش حتقدر تستحمل، أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة لحد ما نرفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه عشان نقدر نستوعب الزيادة في الأسعار».
وقاطع السيسي المواطن قائلا بغضب: «إنت مين؟!.. إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه.. إنت عايز دولة تقوم، ولا تفضل ميته؟.. لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا».
وتابع: «الدولة مش بتقوم بالعواطف والكلام اللى مش مدروس، مش كلام زي نأجل وبلاش دلوقتي ومعلش، من فضلكم اللى يتصدى للموضوع يبقى دارسه دراسة كاملة».
المصدر : البدايةإعلان - Ads إعلان - Ads