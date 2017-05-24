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بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

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بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

انفعل الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، عندما طالب أحد الحضور في جلسة افتتاح مدينة دمياط للأثاث، بتأجيل زيادة الوقود والكهرباء حتى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه. 
وأضاف المواطن: «أصحاب الدخول البسيطة مش حتقدر تستحمل، أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة لحد ما نرفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه عشان نقدر نستوعب الزيادة في الأسعار». 
وقاطع السيسي المواطن قائلا بغضب: «إنت مين؟!.. إنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه.. إنت عايز دولة تقوم، ولا تفضل ميته؟.. لو سمحت ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا».
وتابع: «الدولة مش بتقوم بالعواطف والكلام اللى مش مدروس، مش كلام زي نأجل وبلاش دلوقتي ومعلش، من فضلكم اللى يتصدى للموضوع يبقى دارسه دراسة كاملة».
 
 
 
 
المصدر : البداية

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