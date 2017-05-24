فيديو| «الصحة»: تعديل خطتنا لتنفيذ طلب السيسي بالقضاء «فيروس سي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان سيعقد اجتماعًا من أجل عمل مسح طبي شامل على محافظات الجمهورية لسرعة الانتهاء من القضاء على فيروس سي الوبائي، طبقًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أنه سيتم عمل تعديل على الخطة الموضوعة لتنفيذ طلب رئيس الجمهورية بشأن القضاء على فيروس سي، حيث أن وزارة الصحة كانت ستنتهي من الفيروس خلال عامين أو عام ونصف كما ذكر الوزير ولكن السيسي طلب أن يكون في عام واحد.

شاهد أيضا

وأشاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بجميع المشروعات الصحية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «نهنأ أنفسنا لأول مرة في التاريخ يحدث طفرة صحية بهذا الشكل، حيث أنه تم افتتاح 8 مستشفيات بتكلفة مليار و 275 مليون جنيه»، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن بعض أهالي الصعيد كانوا محرومين من الخدمة الصحية لفترات طويلة الفترة السابقة، موضحًا أن الوزارة انتهت من قائمة الانتظار للعلاج من فيروس سي، وكذلك عالجت أكثر من مليون مريض.