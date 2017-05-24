العرب اليوم: عباس يستقبل ترامب واختطاف سفينة إيرانية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضفة الغربية، واختطف قراصنة صوماليون سفينة إيرانية، وقامت طائرة مدنية بهبوط

اضطراري جنوب مدينة بنغازي الليبية، وأعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، استعادة بلدة القيروان القريبة من الحدود السورية.

1- عباس يستقبل ترامب اليوم في بيت لحم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيت لحم (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ضمن جولة الأخير التي يقوم بها في الشرق الأوسط قبل أن يغادر

إلى إيطاليا.

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2- هبوط اضطراري لطائرة مدنية جنوب بنغازي في ليبيا

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

هبطت طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية اضطراريًا بمطار بنينا الدولي بسبب انعدام الرؤية، وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي، أسامة بن منصور

الفرجاني، لـ"بوابة الوسط" إن الطائرة كانت وجهتها الأبرق بمنطقة الجبل الأخضر -برج العرب ، وبسبب انعدام الرؤية تم تحويلها إلى مطار بنينا الدولي.

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3- إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

محتجين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء (أ ف ب)

أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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4- قراصنة صوماليون يختطفون سفينة صيد إيرانية

قرصان صومالي سجين في الصومال 14 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

اختطف قراصنة صوماليون سفينة صيد إيرانية، لاستخدامها كقاعدة لمهاجمة سفن أكبر وأثمن، وفقًا لما أعلنه عمدة إحدى البلدات الصومالية.

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5- العراق يستعيد السيطرة على بلدة القيروان قرب الحدود السورية

قوات عراقية في الموصل الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، استعادة بلدة القيروان القريبة من الحدود السورية، من تنظيم الدولة الإسلامية في معارك متواصلة لطرد الجهاديين من البلاد.

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