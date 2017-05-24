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بريطانيا تعلن رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج

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بريطانيا تعلن رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج بريطانيا تعلن رفع حالة التأهب الأمني من حاد إلى حرج

مصراوي Masrawy

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (أ ش أ)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رفع حالة التأهب الأمني في بلادها من حاد إلى حرج.

وقالت ماي - في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء - "سنتخذ كل تدبير ضروري ونقدم كل الموارد الضرورية للشرطة وأجهزة الأمن"، قائلة إن وزير الدفاع أقر طلب الشرطة بتدخل الجيش للمساعدة في الحفاظ على الأمن في البلاد.

وأشارت ماي إلي الأمن سينشر دوريات إضافية في الأماكن العامة وأماكن المباريات الكروية، لافتة إلي أن الشرطة ستقود العناصر الاحتياطية المنتشرة.

وطالبت الجميع اتخاذ الحيطة والحذر والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلي أن هناك احتمال بأن هناك مجموعة لها ارتباط بمنفذ الهجوم في مانشستر.

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مصراوي Masrawy

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