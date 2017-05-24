«شيفروليه» تراهن على نسخة جديدة من «إكيونوكس»

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أعلنت شركة "شيفروليه" الأمريكية، عن طرحها لإصدار جديد من سيارتها الكروس أوفر متوسطة الحجم الجديدة "إكيونوكس"، وذلك بعد شهور من الكشف عنها.

وحسب موقع "ذا درايف"، فإن الشركة الأمريكية طرحت "إكيونوكس" في الأسواق العالمية، كجزء من خطتها التسويقية التي تعتمد على الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV”.

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وتعمل السيارة الجديدة بمحرك ذو سعة 1500 CC يعمل بالبنزين، وآخر بسعة 1600 CC يعمل بالديزل، ويمثلان النسخ الرئيسية من السيارة الكروس أوفر.

ومن المتوقع أن تلحق الشركة الأمريكية السيارة بنسخة أقوى من المحركات بسعة 2000 CC ، ويستطيع ضخ قوة حصانية مقدارها 252.