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إيناسيو: الإرهاق سبب التعادل أمام الأهلي طرابلس

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إيناسيو: الإرهاق سبب التعادل أمام الأهلي طرابلس إيناسيو: الإرهاق سبب التعادل أمام الأهلي طرابلس

التحرير

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أعترف البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق ، بصعوبة المواجهة التي خاضها أمام فريق أهلي طرابلس، والتي تعادل فيها سلبيًا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدير الفني للزمالك في تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن الفريق يعاني من ضغط المباريات في الفترة الماضية بالإضافة لرحلة سفر مرهقة من القاهرة إلى تونس، ثم إلى مدين صفاقس، مؤكداً أن الفريق وضح عليه الإرهاق في الشوط الثاني.

وأكد إيناسيو أن الأهلي طرابلس المنافس كان قويًا وعنيدًا وكان الأفضل في بعض الأوقات من الناحية البدنية، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه تسجيل هدف وفي الشوط الثاني تراجعنا للدفاع، ولكن كان أمامنا فرصة ستانلي رغم المعاناة الدفاعية.

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واعتبر المدرب البرتغالي أن في بعض المباريات التعادل أفضل من الخسارة، والمهم هو أن تجمع النقاط، مؤكدًا أنه سينتظر ليرى إذا ما كان اتحاد العاصمة الجزائري وكابس الزيمبابوي، قادرين على الفوز في نفس ملعب اليوم أمام أهلي طرابلس أم لا.

وأكد إيناسيو أن الفريق لم يلجأ للدفاع فالتغييرات كانت هجومية وأنه في بعض الأوقات سيطر المنافس على وسط الملعب، ولكن الأهم هو عدم الخسارة.

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التحرير

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