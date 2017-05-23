منسق «مناهضة الختان»: يؤذي الفتاة نفسيًا واجتماعيًا.. «كفاية كده»

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قالت الدكتورة فيفان فؤاد، منسق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، مساء الثلاثاء، إنه تم ضبط ثلاث حالات داخل مستشفيات لأطباء يجرون عملية ختان لإناث، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة، موضحةً أن دولة القانون كانت حاضرة بقوة، ورد وزارة الصحة سيكون رادع.

أضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «ten»، أن الأطباء الذين يجرون عمليات ختان للإناث، يعرفون تمام العلم أن ما يفعلوه ضد القانون، حيث أنها ليست سلوكًا طبيًا، لكن عادات وتقاليد تضُر الفتاة.

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تابعت: «العادات والتقاليد لدى بعض الأسر تقول إن عمليات الختان تزيد الفتاة أدبًا وأخلاقًا، ولكن يحدث العكس، حيث أن تلك العمليات تؤذي الفتاة نفسيا وصحيًا واجتماعيًا»، مستطردةً: «كفاية كده، البنت تستحق حياة أفضل».