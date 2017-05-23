نائب وزير التخطيط: الخدمة المدنية يثبت من الأحق بالوظيفة

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احتفلت جامعة إسلسكا، بتخرج الدفعة الثانية من ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم إدارة الأعمال البالغ عددها 173 دارس، ضمن برنامج تأهيل القيادات العاملة بالقطاع الإداري MBA بحضور الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة.

وقال الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط والأصلاح الإدارى، إن البشر أهم عناصر الإنتاج، متابعًا: "الدولة المصرية ترتيبها من حيث المساحة رقم 30 على العالم، ومساحتها تعادل ألمانيا وفرنسا، وهي رقم 12 من حيث عدد السكان".

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وأضاف، أن مسمى قانون الخدمة المدنية له معنى، مفسرًا: "القانون يعنى أن الموظف خادم للمواطن المصرى، كما يضم مسابقات ليثبت من هو الأحق والأقوى ليكون من أعضاء الجهاز المصري".