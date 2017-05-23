جامعة "إسلسكا" تتحتفل بتخرج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات العاملة بالقطاع الإداري

كتب-محمد قاسم:

احتفلت جامعة إسلسكا الفرنسية بالقاهرة، الثلاثاء، بتخرج الدفعة الثانية من ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم إدارة الأعمال البالغ عددها 173 دارسًا، ضمن برنامج تأهيل القيادات العاملة بالقطاع الإداري MBA وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ولفيف من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة.

بدأت الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات العامة بالقطاع الإداري عام 2015، عن طريق منحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" حيث قامت اسلسكا بتنفيذ وتصميم البرامج الملائمة لتطوير أداء العاملين بالقطاع الإداري وتطوير أدائهم الوظيفي، وبعد نجاح التجربة قامت وزارة التخطيط بتبني البرنامج ودعم المرحلة الثانية من البرنامج، ثقتًا منها بأهداف إسلسكا التى تحرص على بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من خلال توفير فرص التعليم والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية، وتوفير القوى البشرية القادرة على المنافسة العالمية حيث بلغ الدفعة الأولي 350 ملتحق بالبرنامج، أما المرحلة الثانية فبلغت 175 موظف حكومي بتوزيع جغرافي مختلف.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي، على مسئوليتها الإجتماعية ودورها التنموي في مصر فسوف تقوم بتقديم منح كاملة للدفعة الثالثة من هذا البرنامج، حيث سيتم تدريب 1500 موظف حكومي بمنح كاملة قدرها 35 مليون جنيه مصرى خلال ثلاث سنوات بدءا من المجموعة الثالثة.

ويعتمد على ثلاث محاور أساسية لتطوير أداء موظفى القطاع العام والإدارى وهى: أولا، الجانب الأكاديمي لقطاع الأعمال وما يشتمله من مواد لها علاقة بربط مجريات وتطورات القطاع الخاص لما يتم تنفيذه بالفعل بالجهاز الادارى. ثانيا، مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية ذات الصلة المباشرة بالوظائف المتعددة داخل القطاع الإدارى مثل مهارات التفاوض والتعامل مع الجمهور وبناء فريق عمل وغيرها. و أخيرا المحور الثالث و يتكون من برامج لغة إنجليزية تم تصميمها خصيصا لاستخدامات اللغة لموظفى القطاع الادارى حيث كان افتقار اللغة أحد عوامل عدم نجاح العديد من المبادرات الدولية.

تأسست الجامعة الفرنسية ESLSCA عام 1949 في باريس و لديها 5 فروع رئيسية عالميا. كما أسست أول مكتب يمثلها في أفريقيا و الشرق الأوسط مقره مصر عام 1997 و منذ ذلك الحين ساهمت في العديد من الخدمات للمجتمع.