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أرقام عاشور ومؤمن وإكرامي تخطف الأضواء في انتصار الأهلي على القطن

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أرقام عاشور ومؤمن وإكرامي تخطف الأضواء في انتصار الأهلي على القطن أرقام عاشور ومؤمن وإكرامي تخطف الأضواء في انتصار الأهلي على القطن

التحرير

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تغلب النادي الأهلي على مضيفة فريق القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب رومدا ادجيا، في إطار الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا. 

واجه الأهلي فريق القطن في 5 مناسبات، لم يهزم في أي مباراة، منهم 3 مباريات في الكاميرون، تعادل في مباراتين ( 2-2 في إياب نهائي دوري الأبطال 2008 )، (1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2013).

وشهدت المباراة عودة مؤمن زكريا للتسجيل، بعد غياب 93 يومًا، وكان الأهلي قد تقدم بهدفين في الدقيقة الـ12 والـ14، وكانت آخر مرة يسجل الأهلي هدفين في دوري أبطال أفريقيا في أول 15 دقيقة، أمام في 2013، في المباراة التي فاز بها الأهلي 4-2.

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وعلى المستوى الدفاعي، واصل الأهلي الحفاظ على نظافة شباكه إفريقيًا، فلم تستقبل شباك الأهلي أي هدف في المباريات الـ4 التي لعبها في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما لم يسدد لاعبو القطن الكاميروني أي تسديدة على مرمى الأهلي في شوط المباراة الأول.

وعادل حسام عاشور رقم هادي خشبة، وأصبح رصيد عاشور 442 مباراة خاضها بقميص الأهلي في مختلف البطولات، ليتساوى مع هادي خشبة بنفس الرصيد من المباريات.

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التحرير

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