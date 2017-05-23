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بالفيديو.. موسى لـ«البشير»: «قطر مش هتنفعك»

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بالفيديو.. موسى لـ«البشير»: «قطر مش هتنفعك» بالفيديو.. موسى لـ«البشير»: «قطر مش هتنفعك»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قرر التصعيد والدخول في أزمة مع ، معقبًا: "البشير يلعب لعبة ليست خاصه به ولكنه دفع لها".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "البشير بيقول إن مصر دولة تدعم جماعات معارضة في السودان، البشير بقاله فترة مش مظبوط والسبب في ذلك ألاعيب قطر"، موجهًا حديثه له قائلًا: "قطر مش هتنفعك ولا أحد من مصلحته أن يدخل في عداوة مع مصر".

وتابع: "البشير زعم وجود سلاح مصري في أيدي المتمردين، ومصادرة مدرعات مصرية كانت بحوزة المسلحين في دارفور".

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واستكمل: "مصر تقف مع السودان وتدافع عنها، ولو كانت تريد عمل عداء مع السودان لفعلت عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

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التحرير

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