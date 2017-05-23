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عبد الحفيظ يطمئن جماهير الأهلي على السعيد وعاشور

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عبد الحفيظ يطمئن جماهير الأهلي على السعيد وعاشور عبد الحفيظ يطمئن جماهير الأهلي على السعيد وعاشور

التحرير

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كتب.. أحمد سعيد - أحمد شحاته

تغلب النادي الأهلي على مضيفة فريق القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب رومدا ادجيا، في إطار الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا. 

وصرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد نهاية المباراة، إن عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول، سيجري أشعة على قدمه، فور عودة بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأربعاء.

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وأوضح عبد الحفيظ، أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مباراة القطن الكاميروني التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بين شوطي المباراة.

كما أوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول، خلال مباراة القطن الكاميروني عبارة عن إجهاد عام.

وأضاف أن عاشور اشتكى في نهاية المباراة من الإجهاد، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أثرا على اللاعبين.

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التحرير

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