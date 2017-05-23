عبد الله السعيد: حققنا فوزًا مهمًا.. وتغلبنا على الظروف الصعبة

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قال عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًا على حساب فريق القطن الكاميروني في ثاني جولات دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا أثناء شوطي المباراة.

وأوضح «السعيد»، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، أن الفريق نجح في التغلب على الظروف الصعبة التي تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية وهو ما أثّر على أداء اللاعبين في الملعب، إلى جانب سوء حالة أرضية ملعب المباراة.

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وأشار إلى أن الإصرار الكبير من جانب اللاعبين على تحقيق الفوز كان وراء نجاح الفريق في مهمته، وأن الفريق ذهب إلى مدينة جاروا الكاميرونية بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز ولا شيء غيره.

وأضاف «السعيد» أنه شعر بإجهاد في العضلة الخلفية، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل استبداله قبل بداية الشوط الثاني، لتجنب تفاقم الإصابة، لافتًا إلى أنه سيقوم بعمل تدريبات استشفائية لحين الخضوع لفحص طبي دقيق خلال الساعات القادمة وفور عودة الفريق إلى القاهرة.