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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: قد تضطر الى السفر فجأة اليوم لإنهاء مشروع أو صفقة مهمة وربما تقبل على العمل بنشاط وترغب في البدء بتنفيذ أفكارك الجديدة

عاطفياً:عليك أن تعيد حساباتك مع الشريك كي لا تحدث أخطاء مجدداً لا يمكن تصحيحها لاحقاً

صحياً: الأعمال تبدو كثيرة جداً ومرهقة، تهدّد في بعض الأحيان أعصابك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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