باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام أهلي طرابلس

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، تشكيل الفريق لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي المقرر إقامتها بعد قليل.

وجاء تشكيل الفريق :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود الونش - علي جبر - أسامة إبراهيم.

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خط الوسط : طارق حامد – معروف يوسف - شيكابالا – محمد إبراهيم- أحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي.

كما استبعد الجهاز الفني للفريق الرباعي محمد ناصف وإيمانويل مايوكا وإبراهيم صلاح والحارس عمر صلاح من قائمة المباراة.