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باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام أهلي طرابلس

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باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام أهلي طرابلس باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام أهلي طرابلس

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، تشكيل الفريق لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي المقرر إقامتها بعد قليل.

وجاء تشكيل الفريق :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع :  أحمد فتوح -  محمود الونش - علي جبر - أسامة إبراهيم.

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خط الوسط : طارق حامد – معروف يوسف - شيكابالا – محمد إبراهيم- أحمد رفعت.

خط الهجوم: باسم مرسي.

كما استبعد الجهاز الفني للفريق الرباعي محمد ناصف وإيمانويل مايوكا وإبراهيم صلاح والحارس عمر صلاح من قائمة المباراة. 

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التحرير

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