وزير التموين: الدعم خطر أحمر.. والحكومة تسعى للتوسع في زراعة القطن

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاقتراب من ملف الدعم وتنقية قاعدة المستحقين له يجب أن يتم بحرص شديد لما يُشكله من خطورة، وهذا يتطلب مناقشة سياسية واجتماعية واقتصادية، بالتنسيق مع النواب والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة موازنة الوزارة عن السنة المالية 2017\2018 والجهات والهيئات التابعة لها.

وأوضح المصيلحي أنه ينسق مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، لضبط مساحات الذرة الصفراء المنزرعة، لافتا في الوقت ذاته إلى سعى الحكومة لزيادة مساحة القطن المزروعة وعباد الشمس وفول الصويا، لتحقيق نسبة 30% اكتفاء من الزيوت.

جاء ذلك ردا على مطلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة البحث عن حلول لمواجهة ديون الهيئة وتحويلها لهيئة خدمية، حيث تساءل سالم عن سبب تضمين موازنة هيئة السلع التموينية مبلغ 924 مليونا و550 ألف جنيه.