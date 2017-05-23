ترامب: زيارتي لإسرائيل والسعودية كانت عظيمة

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل بكل جد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيارته لإسرائيل والسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة.

وتابع في تدوينة على "تويتر" الثلاثاء: "نتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرانسيس قبل أن نتوجه إلى مقر الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وقمة الدول الصناعية السبع "جي 7".

وأشاد ترامب في تدوينة سابقة بزيارة إسرائيل متقدمًا بالشكر لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي راؤفين ريفلين، مضيفًا: "كانت زيارة رائعة ولا يمكن أن ننساها".