أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: زيارتي لإسرائيل والسعودية كانت عظيمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ترامب: زيارتي لإسرائيل والسعودية كانت عظيمة الرئيس الأمريكي دونالد

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل بكل جد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيارته لإسرائيل والسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة.

وتابع في تدوينة على "تويتر" الثلاثاء: "نتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرانسيس قبل أن نتوجه إلى مقر الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وقمة الدول الصناعية السبع "جي 7".

وأشاد ترامب في تدوينة سابقة بزيارة إسرائيل متقدمًا بالشكر لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي راؤفين ريفلين، مضيفًا: "كانت زيارة رائعة ولا يمكن أن ننساها".

تدوينة ترامب

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: عباس يستقبل ترامب واختطاف سفينة إيرانية

العرب اليوم: عباس يستقبل ترامب واختطاف سفينة إيرانية

مساء dmc - أسامة كمال: المرة الوحيدة اللي ترامب وطى فيها راسه كانت وهى بيلبس قلادة قيمتها بالملايين

مساء dmc - أسامة كمال: المرة الوحيدة اللي ترامب وطى فيها راسه كانت وهى بيلبس قلادة قيمتها بالملايين

أمين "المصالحة الفلسطينية": خطاب ترامب في إسرائيل أغفل حق شعبنا

أمين "المصالحة الفلسطينية": خطاب ترامب في إسرائيل أغفل حق شعبنا

فيديو| عالم أزهري عن إهداء سعودي «عمرة» لترامب: «عليه التوبة»

فيديو| عالم أزهري عن إهداء سعودي «عمرة» لترامب: «عليه التوبة»