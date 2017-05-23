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فتاة "يتيمة" تطلب من رواد فيسبوك حضور زفافها.. الردود مفاجأة- صور

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مصراوي Masrawy

طلب الفتاةطلب الفتاة

تفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاةتفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاة

تفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاةتفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاة

تفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاةتفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاة

تفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاةتفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاة

تفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاةتفاعل السوشيال ميديا مع طلب الفتاة

كتبت-نرمين الجلاد:

أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي ملتقى لأفعال الخير والتراحم والإخاء، فبعد أن تفاعل روادها مع العريس الذي طلب "حذاء" لحفل زفافه في وقت سابق، انتفضت "السوشيال ميديا" مع طلب فتاة "يتيمة" بحضور حفل زفافها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من إحدى الفتيات تطلب من رواد السوشيال ميديا حضور فرحها كونها يتيمة الأم وليس لها صديقات، ووالدها ليس له أقارب.

وعلى الفور لاقى المنشور الكثير من الأعجاب، وأظهر الشباب تعاطفهم مع الفتاة، منهم من عرض عليها "زفة" مجانية ووصلت إليها الكثير من العروض سواء بإحياء حفل زفافها أو تقديم هدايا عينية.

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