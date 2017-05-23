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سقوط طالبة من الدور الثاني بالمدينة الجامعية في بورسعيد

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سقوط طالبة من الدور الثاني بالمدينة الجامعية في بورسعيد سقوط طالبة من الدور الثاني بالمدينة الجامعية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سقطت طالبة بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من الدور الثاني بالمدينة الجامعية للطالبات في مدينة بورفؤاد.

وأعلنت الجامعة، في بيان لها، أن الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، تلقى إخطارًا من المدينة الجامعية للطالبات يفيد بسقوط طالبة في الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات من الدور الثاني للمدينة، وجرى نقلها إلى مستشفي بورفؤاد العام.

وأشارت الجامعة إلى أن "شاهين" كلّف الأستاذ الدكتور ندا الحسني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بسرعة الانتقال إلي المدينة فور علمه بالواقعة، والاطمئنان على حالة الطالبة، وفتح تحقيق داخلي وإخطار الأجهزة الأمنية، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة.

وأكدت الجامعة في ختام بيانها أن رئيس الجامعة أجرى اتصالات مكثفة مع مستشفي جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، لعمل الإجراءات الطبية اللازمة، وجارٍ نقل الطالبة إلى هناك.

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