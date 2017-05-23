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ضبط 47 ألف مخالفة مرورية و38 سائقاً تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

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ضبط 47 ألف مخالفة مرورية و38 سائقاً تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة ضبط 47 ألف مخالفة مرورية و38 سائقاً تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

مخالفات مرورية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات، وتحقيق الانضباط المروري في إطار استعدادات وزارة الداخلية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأسفرت هذه الحملات -التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة-عن ضبط 46 ألفا و717 مخالفة مرورية متنوعة، و3 آلاف و163 دراجة نارية مخالفة، و38 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة.

كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، وضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات.

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مصراوي Masrawy

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