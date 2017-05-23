اعتقال شاب أفغاني في ألمانيا يشتبه في انتمائه لطالبان

كارلسروه - (د ب أ):

أمر الادعاء العام الاتحادي بألمانيا بإلقاء القبض على شاب أفغاني يشتبه في أنه ارتكب جريمة قتل في موطنه بصفته عضوا في جماعة طالبان.

وأوضح الادعاء اليوم الثلاثاء في مدينة كارلسروه أن الشاب الأفغاني، 20 عاما، يقبع في الحبس الاحتياطي بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي.

ويتهم المحققون الشاب بقتل فرد شرطة أفغاني بالتعاون مع أعضاء آخرين بوحدته في الجماعة.

ويشتبه أن الشاب قام بضرب الرجل الذي كان مقيدا على شجرة عدة مرات بلوح خشبي على رأسه، وأطلق النار عليه.

وبحسب بيانات الادعاء، وصل الشاب إلى ألمانيا في شهر نوفمبر من عام 2013 بمساعدة مهربي البشر عبر تركيا واليونان والنمسا.