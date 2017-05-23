السيسي يفتتح مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام في الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمدينة بالزقازيق، عبر شاشة "الفيديو كونفرانس" في إطار الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات الصحية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جانبه، أوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن المركز مُلحق بالعيادات الخارجية للقوات المسلحة بجوار إدارة المرور بمدينة الزقازيق، جاهز لاستقبال الحالات المرضية من المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية واستخدام جهاز "المعجل الخطي" لعلاج الأورام بالإشعاع، بمشاركة أطباء متخصصين وعلى كفاءة عالية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المركز يستقبل الحالات المرضية لتلقي العلاج بدءًا من يوم السبت وحتى الأربعاء من كل أسبوع، ويمثل إضافة لمنظومة الصحة داخل المحافظة، حيث يساهم في الارتقاء بجميع الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.