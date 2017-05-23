بالصور.. وقفة احتجاجية للفائزين بإسكان أوقاف أسوان للمطالبة بسرعة تسليمهم الشقق

أسوان - إيهاب عمران:

نظم عدد من الفائزين بالوحدات السكنية في مشروع الأوقاف بأسوان بنظام الإيجار، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبني المحافظة؛ للمطالبة بسرعة تسليم جميع الشقق للمستحقين بإجمالي 4920 وحدة.

وقال المحتجون: "انتظرنا 9 سنوات لتسليمنا الوحدات، وعقب إجراء القرعة فوجئنا بتأجيل محافظة أسوان تسليم الشقق لحين الاتفاق على إيجار شهري لهذه الوحدات السكنية، وتلافي الملاحظات الفنية في التشطيبات وتنسيق الموقع العام".

وطالب الفائزون، بأن يكون الإيجار الشهري للوحدة السكنية 140 جنيهًا، كما أعلن عن ذلك في بداية المشروع، وتحديد موعد ثابت للتسليم، وإيجاد حلول للشقق ذات الغرفة الواحدة بالطابق الأرضي.