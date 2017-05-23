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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم

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انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم

التحرير

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انخفض فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلا نحو 18.12 جنيها للبيع، فى مقابل نحو 18.13 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك، إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.99 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى ليسجل نحو للبيع18.15 و18.05 للشراء، مقارنة بنحو 18.17 للبيع و18.07 للشراء، كما تراجع سعر الدولار فى بنك قناة السويس ليسجل نحو18.13 جنيها للبيع و18.03جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء.

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كما انخفض سعر الدولار فى بنك الإسكندرية مسجلا 18.10 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء، بدلا من 18.15 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء، وانخفض سعر الدولار فى كلا بنك عودة وبنك البركة مسجلا نحو 18.12 جنيها للبيع و18.02 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء.

فيما ثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، كما تراجع سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة مسجلا نحو 18.05 جنيها للبيع و17.95 جنيها للشراء ، بدلا من18.10 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء.

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التحرير

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