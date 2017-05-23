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اعتقال شخص أمام مركز تجاري بـمانشستر

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اعتقال شخص أمام مركز تجاري بـمانشستر اعتقال شخص أمام مركز تجاري بـمانشستر

مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وسائل إعلام إن الشرطة البريطانية اعتقلت شخصا أمام مركز تجاري بمانشستر.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجار بمركز تجاري في المدينة.

ولفتت رويترز إلى إخلاء المركز التجاري.

ويأتي ذلك بعد حدوث انفجار في قاعة مانشستر إرينا للحفلات، خلال إحياء المغنية الشابة اريانا جراندي لحفل غنائي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، ما تسبب في مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين.

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مصراوي Masrawy

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