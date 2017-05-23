بالفيديو- بسبب الزحام.. موظف يذهب إلى عمله يومياً بقارب مطاطي

كتبت- ميرا ماهر

تشهد العديد من العواصم والمدن الكبرى حول العالم زحاماً شديداً لاسيما في ساعات الصباح، الأمر الذي قد يحول أحياناً دون وصول كثيرين إلى أعمالهم في الوقت المحدد، وهو ما دعا رجل بريطاني للاعتماد على وسيلة تنقل غير مألوفة للذهاب إلى عمله.

ووفقاً لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر "جورج بولارد" البالغ من العمر 28 عاماً، تحويل قاربه المطاطي إلى وسيلة نقل لاستخدامها في الذهاب إلى عمله عبر نهر التايمز، بالعاصمة لندن.

ويعيش الشاب البريطاني في منطقة "لايمهاوس" شرقي لندن، وقد قرر بولارد أن يستخدم قاربه أثناء الذهاب إلى عمله في شركة "أي جي أو أدفينتشرز" بعدما شعر بالضيق من استخدام وسائل المواصلات العامة المكتظة في ساعات الذروة وخاصة مترو الأنفاق، مرتديا ملابسه الرسمية مع "شورت"، حاملا البنطال معه لارتدائه وقت وصوله لعمله.

قال بولارد: " إن تجربة السفر بالقارب عبر نهر التايمز تجربة رائعة فالهواء منعش في الصباح والرحلة شيقة".

وعلى الرغم من أن بولارد يقطع مسافة تبلغ عشرة أميال، أي ما يعادل ساعة ونصف بالقارب، إلا أنه سعيد بطريقة تنقله إلى عمله ولا ينوي التخلي عنها.