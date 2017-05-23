وزير الري يضع حجر الأساس لسد "فالق السهل" في الغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض

وضع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأحد، حجر الأساس لسد فالق السهل بالغردقة خلال زيارته للبحر الأحمر.

واستقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في إطار زيارة تفقدية لمتابعة سير عملية إنشاء بحيرات وسدود إعاقة مياه السيول في الغردقة.