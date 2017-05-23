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بالصور.. أتحب النوستالجيا؟ تعرف على ذكريات الغرب زمان

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مصراوي Masrawy

شكل الكراسي الغالب في المدارس قديمًاشكل الكراسي الغالب في المدارس قديمًا

ذكريات الغرب زمان (2)ذكريات الغرب زمان (2)

كانت تسختخدم تلك الوساادت في رحلات الكشاكانت تسختخدم تلك الوساادت في رحلات الكشا

لعمل الشعر الكيرلي لدى الفتياتلعمل الشعر الكيرلي لدى الفتيات

البلايستيشنالبلايستيشن

ذكريات الغرب زمان (6)ذكريات الغرب زمان (6)

ذكريات الغرب زمان (7)ذكريات الغرب زمان (7)

وجبات المدرسة زمانوجبات المدرسة زمان

ذكريات الغرب زمان (9)ذكريات الغرب زمان (9)

كان يتم تخرزن العملات المعدينة في هذه العلبكان يتم تخرزن العملات المعدينة في هذه العلب

ذكريات الغرب زمان (11)ذكريات الغرب زمان (11)

ذكريات الغرب زمان (12)ذكريات الغرب زمان (12)

ذكريات الغرب زمان (13)ذكريات الغرب زمان (13)

ذكريات الغرب زمان (14)ذكريات الغرب زمان (14)

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تستهوينا الأمور التي تتعلق بالذكريات، تلك التي تعيدنا إلى أيام الطفولة والبراءة، لهذا نجد مثل هذه الصور تحصد ملايين المشاهدات في ، ولكن هل سألت نفسك من قبل ماذا عن ذكريات الطفولة الخاصة بدول الغرب؟.

تتشابه دول الغرب من بينها أمريكيا وبريطانيا إلى حد كبير لذكريات الطفولة لدى المصريين، التي كان أشهرها المثلجات السائلة "اللوليتا"، وألعاب "البلايستيشن"، وغيرها من الأمور لجيل التسعينات، وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وفي هذا الألبوم نرصد لكم أشهر الأمور التي كان يحبها جيل التسعينات في دول الغرب.

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