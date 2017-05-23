بالصور.. أتحب النوستالجيا؟ تعرف على ذكريات الغرب زمان

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تستهوينا الأمور التي تتعلق بالذكريات، تلك التي تعيدنا إلى أيام الطفولة والبراءة، لهذا نجد مثل هذه الصور تحصد ملايين المشاهدات في مصر، ولكن هل سألت نفسك من قبل ماذا عن ذكريات الطفولة الخاصة بدول الغرب؟.

تتشابه دول الغرب من بينها أمريكيا وبريطانيا إلى حد كبير لذكريات الطفولة لدى المصريين، التي كان أشهرها المثلجات السائلة "اللوليتا"، وألعاب "البلايستيشن"، وغيرها من الأمور لجيل التسعينات، وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وفي هذا الألبوم نرصد لكم أشهر الأمور التي كان يحبها جيل التسعينات في دول الغرب.