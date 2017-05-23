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لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب

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لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب

التحرير

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أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب ، أنه يتم التنسيق حاليًا لمعسكر ، والمقرر له أوائل الشهر المقبل.

وأضاف لهيطة، في تصريحات لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة على إذاعة "نغم إف إم" أنه لم يتم يتحدد حتى الآن إمكانية السفر بطائرة خاصة مع التأكيد على اهميتها لإراحة اللاعبين.

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وأشار لهيطة، إلى أنه تم الاستقرار على قائمة اللاعبين المحترفين ولم تضم محمود كهربا، لكونه لم يعد محترفا بعد انتهاء فترة إعارته لاتحاد جدة، وعودته لنادي ، وهو ماخلق جدلا عند البعض ظنًا أنه تم استبعاده.

وتابع لهيطة حديثه بأنه سيتم عقد جلسة بين هاني أبو ريدة وكوبر وعامر حسين، خلال الفترة المقبلة، لتحديد استعدادات المنتخب خلال الفترة المقبلة وبداية الدوري في الموسم الجديد.

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التحرير

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