أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد العزيز يشهد تكريم نور الشربيني ويؤازر سموحة في مشواره الإفريقي

Google+ Print
عبد العزيز يشهد تكريم نور الشربيني ويؤازر سموحة في مشواره الإفريقي عبد العزيز يشهد تكريم نور الشربيني ويؤازر سموحة في مشواره الإفريقي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم نور الشربيني، لاعبة الإسكواش بحضور ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش، وعامر حسين رئيس اللجنة الرياضية بسبورتنج، وذلك مساء غدًا الأربعاء بنادي سبورتنج بالإسكندرية.

وفى إطار دعم الفرق المصرية في البطولات القارية، يشهد عبد العزيز مباراة سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية علي استاد برج العرب بالإسكندرية.

شاهد أيضا

يشار إلى أن سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي يلعبان في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية زيسكو الزامبي، والهلال الأبيض السوداني.

يذكر أن لقاء سموحة في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي أسفر عن خسارة سموحة (1-صفر)، بينما لدى ريكرياتيفو الأنجولي 3 نقاط بعد الفوز على الهلال الأبيض السوداني في أولي لقاءاته بالمجموعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة