عبد العزيز يشهد تكريم نور الشربيني ويؤازر سموحة في مشواره الإفريقي

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يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم نور الشربيني، لاعبة الإسكواش بحضور ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش، وعامر حسين رئيس اللجنة الرياضية بسبورتنج، وذلك مساء غدًا الأربعاء بنادي سبورتنج بالإسكندرية.

وفى إطار دعم الفرق المصرية في البطولات القارية، يشهد عبد العزيز مباراة سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية علي استاد برج العرب بالإسكندرية.

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يشار إلى أن سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي يلعبان في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية زيسكو الزامبي، والهلال الأبيض السوداني.

يذكر أن لقاء سموحة في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي أسفر عن خسارة سموحة (1-صفر)، بينما لدى ريكرياتيفو الأنجولي 3 نقاط بعد الفوز على الهلال الأبيض السوداني في أولي لقاءاته بالمجموعة.