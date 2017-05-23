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رد فعل فتاة اغتصبها «مدرس الدين».. رئيس الحكومة أشاد بشجاعتها

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رد فعل فتاة اغتصبها «مدرس الدين».. رئيس الحكومة أشاد بشجاعتها رد فعل فتاة اغتصبها «مدرس الدين».. رئيس الحكومة أشاد بشجاعتها

انتقمت فتاة هندية بالغة من العمر 23 عاما من مدرس ببديانة الهندوسة في ولاية كيرالا بجنوب الهند، بعد أن ظل يغتصبها لسنوات، وقامت الفتاة بمهاجمة الرجل وقطع قضيبه للانتقام لما كان يفعله فيها، بحسب "بي بي سي".
 
وذكرت الشرطة أن المشتبه به يبلغ من العمر 54 عاما، وكان يأتي لمنزل الفتاة لأداء الطقوس الخاصة بالديانة الهندوسية بحجة الصلاة لأبيها المريض.
 
وظنت الأم أن مدرس الدين الهندوسي يمكن أن يخفف آلام الأسرة، لكن الفتاة زعمت أنه كان يغتصبها لمرات كلما سنحت له الفرصة.
 
وقالت الفتاة إنها حاولت الدفاع عن نفسها عندما حاول الرجل مهاجمتها وأمسكت سكينا حادا وهاجمته واتصلت بالشرطة بنفسها، وأسرعت فرق الإنقاذ بنقل الرجل إلى مستشفى محلي من أجل إجراء عملية عاجلة له.
 
وقال المستشفى في بيان "الرجل البالغ من العمر 54 عاما أُدخل المستشفى، قُطِع قضيبه بنسبة 90 في المئة وكان يتدلى منه. ليس هناك طريقة تتيح إعادة قضيبه إلى مكانه".
 
وأجرى الأطباء عملية جراحية للرجل لمنع تدفق الدم، والسماح بخروج البول، ولكنه فقد قدرته على الإنجاب والقيام بحياة جنسية طبيعية للأبد، ولن تواجه الفتاة أي إجراء جنائي، أو عقاب.
 
وأشاد رئيس المحلية في كيرلا، بينارايي فييايان، بـ "شجاعة" الفتاة، مضيفا أن قطع قضيب الرجل "يدل على الشجاعة والقوة".
 
المصدر : اليوم الجديد

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