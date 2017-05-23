غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت محافظة دمياط حادثًا مؤسفًا ،اليوم الثلاثاء، إذ انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثمان شاب يبلغ من العمر 24 عامًا توفي غرقًا في ترعة السلام، بعد أن قرر الهروب إليها من شدة الحر والاستمتاع بالمياه، ووصلت قوة من ضباط مباحث المركز للاستماع إلى شهود العيان والتحقيق في ملابسات الحادث.

وقال شهود عيان، إن عددًا من الأهالي شاهدوا "محمد.ب"، في العقد الثاني من عمره، من قرية النجارين أثناء قيامه بالسباحة ثم استغاثاته المتتالية بهم لإنقاذه لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، وتوفي متأثرًا بإسفكسيا الغرق.

يأتي الحادث بعد أيام من انتشال جثة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا من نهر النيل، كما شهد مركز فارسكور كذلك غرق محمد رمضان الخطيب، نجل مدير مديرية الشئون الصحية.