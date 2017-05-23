الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام أهلي طرابلس وطلعت يوسف

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يحتضن معلب الطيب المهيري، في مدينة صفاقس التونسية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي أهلي طرابلس الليبي، أمام الزمالك، بقيادة تحكيمية للحكم المغربي نور الدين الجعفري، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الزمالك على كابس يونايتد الزامبي، في الجولة الأولى بهدفين نظيفين عن طريق باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي، بالمباراة التي أُقيمت بستاد برج العرب، في المقابل خسر أهلي طرابلس بثلاثية نظيفة أمام اتحاد الجزائر الجزائري، والتي أُقيمت بملعب 5 جويلية 1962.

ويتصدر اتحاد الجزائر الجزائري المجموعة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن الزمالك، فيما يأتي سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد (كابس) في المركز الثالث بلا نقاط، ويتذيل أهلي طرابلس المجموعة بلا نقاط ايضًا.

وسبق للزمالك أن واجه فريق أهلي طرابلس تاريخيًا مرتين فقط، وجاءت المواجهتان ذهاب إياب في عام 1976 ضمن منافسات بطولة الأندية الأفريقية "أبطال الكئوس"، ونجح الزمالك في حسم لقاء الذهاب بالقاهرة بهزيمة قاسية بنتيجة 3-0، وفي لقاء الإياب نجح فريق أهلي طرابلس في الفوز بنتيجة 2-1، وكان علي الأسود، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي طرابلس، أحد عناصر الفريق، إلا أن فارق الأهداف في المباراتين رجح كفة الزمالك انذاك وودع أهلي طرابلس البطولة.

ومع الأندية الليبية عمومًا لا يمتلك الفارس الأبيض تاريخًا طويلاً معهم، فعلاوة على مواجهتي أهلي طرابلس اللتان ذكرا سلفًا، واجه الزمالك الاتحاد فى دور الـ 16 لكأس الاتحاد العربى عام 2007 وفاز الزمالك ذهابا بهدف وخسر إيابا بنفس النتيجة قبل الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، وشهدت مباريات الزمالك مع الأندية الليبية تسجيل الأبيض 5 أهداف بينما استقبلت شباكه 3 أهداف ولم يلتق الأبيض مع أى نادى ليبى منذ 10 أعوام.

وتنزل المباراة من العمومية إلى الخصوصية بين الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، حيث أن الزمالك واجه «يوسف» 16 مرة أثناء توليه الإدارة الفنية لعدد من الفرق بالدوري المصري، ولم يفز المدرب السكندري على الزمالك سوى ثلاث مرات، وتعادل الزمالك مع فرق طلعت يوسف ثلاث مرات أيضا.

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التفوق الأول للمدير الفني لأهلي طرابلس، كانت عندما واجه طلعت يوسف، القلعة البيضاء، أثناء تواجده على رأس الجهاز الفنى لفريق الشرطة، وفاز بهدفين نظيفين.

وفي المقابل، فاز الزمالك على أندية طلعت يوسف 10 مرات، وكان أكبر فوز للفريق الأبيض كان في موسم 2006/2007، حين فاز على الجيش تحت قيادة طلعت يوسف بثلاثية نظيفة.

ويطمح الزمالك، الفائز باللقب في خمس مناسبات كان آخرها عام 2002، في مواصلة صحوته تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجستو إيناسيو، عقب فوز الفريق في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بمختلف المسابقات، ويرى عشاق ميت عقبة أن أداء الفريق الأبيض قد تحسن كثيرا مع إيناسيو، وهو ما ظهر بوضوح في لقاء الفريق الأخير بالدوري الممتاز، حينما تغلب على ضيفه وادي دجلة 2 ـ 1 يوم الخميس الماضي.

في المقابل يدرك أهلي طرابلس، بقيادة المخضرم طلعت يوسف، أن تحقيق أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز، تعني تقلص حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية، ويواجه أهلي طرابلس صعوبة بالغة في تحقيق هدفه، لاسيما في ظل توقف النشاط الكروي في ليبيا حاليا، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأشار إيناسيو، في تصريحات له قبل المواجهة، إلى أنه درس فريق أهلي طرابلس بشكل جيد ويعرف كل نقاط القوة والضعف به ويثق في قدرة لاعبيه على تنفيذ تعليماته والفوز باللقاء، مؤكدًا "علينا أن نقاتل واللعب بروح جماعية، أثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز".

يذكر أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، اختار 22 لاعبًا، لمواجهة أهلي طرابلس، وهم (أحمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح "حراسة المرمى" - أسامة إبراهيم، حسني فتحي، علي جبر، محمود حمدي الونش، محمد مجدي، أحمد أبوالفتوح، محمد ناصف "الدفاع " - إبراهيم صلاح، معروف يوسف، طارق حامد، محمد إبراهيم، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمود عبد العاطي دونجا، مصطفى فتحي، أحمد رفعت "الوسط" - باسم مرسي، ستانلي أوهاويتشي، إيمانويل مايوكا، حسام باولو "الهجوم".