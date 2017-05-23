أخبار عاجلة

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع -
ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي -
الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر -
نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق -
وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر -
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد -
بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد -
بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام -
ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث -
8 الصبح - خالد النبوي يسافر إلي المانيا للعلاج بعد إستكمال تصور "واحة الغروب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || ابن يرفض استلام جثة أبيه ويطلب من مشرف دار المسنين تولي أمر دفنه

Google+ Print
بالفيديو || ابن يرفض استلام جثة أبيه ويطلب من مشرف دار المسنين تولي أمر دفنه بالفيديو || ابن يرفض استلام جثة أبيه ويطلب من مشرف دار المسنين تولي أمر دفنه

بعين دامعة روى محمد سامي، مشرف دار التكافل للمسنين بمدينة حلوان ما حدث منذ أيام في دار المسنين الذي يرعاه.

قال مشرف دار التكالف للمسنين إن أحد النزلاء قبل أن يتوفى طلب منه أن يتولى هو أمره بعد وفاته ويشرف على دفنه.

اندهش مشرف الدار للغاية لأنه لم يكن يعرف الأسباب التي دفعت النزيل “عم سيد” لهذا الطلب رغم أن له ابن يقيم هو وزوجته بالقاهرة، وفق بيانات الدار المسجلة في السجلات.

وبكى  المشرف محمد سامي مشرف بدار تكافل الخيري متأثرا وهو يروي الحكاية لمتابعي الصفحة الرسمية لدار التكالف للمسنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الفيديو الذي شهد تفاعلا كبيرا بين رواد الموقع وحصد ملايين المشاهدات.

وأوضح أنه اتصل بأهل عم سيد حينما توفى، لكنه فوجيء بأن الجميع يتهرب من المتوفى لأسباب لا يعلمها.

واستطاع مشرف دار تكافل الخيري أن يصل لرقم هاتف ابنه واتصل به فردت عليه زوجة ابن المتوفى وبلهجة غريبة قالت له: ” زوجي مش فاضي ومسافر”.

فاندهش سامي من أسلوب الرد لذلك اتصل مرة أخرى بالرقم وحينها رد ابن المتوفى عليه وقال له بالنص: “ادفنه انت في مدافن الصدقة، انا في مأمورية وعندي شغل مش فاضي، انا اصلا معنديش مدافن ولو هدفنه برضه هدفنه في مدافن الصدقة”.

وأوضح ابن المتوفى أنه سيتكفل بمصاريف دفن أبيه لكنه لن يستطيع التواجد أثناء استلام الجثة، دون إبداء أي أسابب منطقية لرفضه استلام جسد أبيه سوى كونه منشغل بعمله ولن يتمكن من الحضور في أي وقت.

ويبدو أن عقوق الآباء لا تنتهي حيث روى مشرف الدار حكاية أخرى مؤثرة لنزيل آخر كان قد سلمه إلى ابنه، لكن في اليوم التالي أعاده مرة أخرى إلى دار المسنين دون أن يبدي أي اسباب لذلك.

 

 

الصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية