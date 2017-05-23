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فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان

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فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان فيديو| «الوزراء»: الحكومة وعدت النواب بالسيطرة على الأسعار في رمضان

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن اجتماع رئيس المهندس شريف إسماعيل، مع بعض أعضاء مجلس النواب، أثار خلاله النواب أزمة ارتفاع الأسعار أمام الحكومة وخاصة ارتفاع سلع رمضان، موضحًا أن "إسماعيل" وعد بالسيطرة على الأسعار.
 
وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أنه تم إنشاء معارض «أهلا رمضان»، حيث قدمت 200 شركة منتجات مصرية في المعرض بأسعار مخفضة، وهذا يرجح إقبال كثيف على المعرض خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية خصوصًا اللحوم في شهر رمضان، مضيفًا، «رمضان ده هيعدي على خير إن شاء الله».

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