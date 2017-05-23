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فيديو| «اقتصادية البرلمان»: الحكومة لا تأخذ برأي المجلس في زيادة الأسعار

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فيديو| «اقتصادية البرلمان»: الحكومة لا تأخذ برأي المجلس في زيادة الأسعار فيديو| «اقتصادية البرلمان»: الحكومة لا تأخذ برأي المجلس في زيادة الأسعار

التحرير

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قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، عمرو الجوهري، إن لم تعود إلى البرلمان في اتخاذ القرارات، وهي ليست مطالبة بذلك لاسيما فيما يتعلق بمسألة زيادة الأسعار، لأن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن البرلمان له الحق في مناقشة تلك القرارات، وقبولها أو استدعاء الحكومة، وغيرها من الإجراءات.
 
وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من » على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن  الحكومة المصرية أدرجت زيادة الكهرباء والمحروقات في الموازنة الجديدة، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات إلى العام المقبل.

وأشار البرلماني المصري، إلى أن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، معربًا عن أمنياته في التوصل لحلول بديلة بعد عقد عدة اجتماعات مع الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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