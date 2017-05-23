10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته إلى إسرائيل جاءت للتأكيد على متانة العلاقات والصداقة بين البلدين، وذكر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن إسرائيل نجحت في تحقيق سلام في مصر والأردن، ولكنها لم تستطِع تحقيقه مع جيرانهم الفلسطينيين، وأعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وقف إطلاق نار من جانب واحد، وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه روسيا ستطلق 15 قمرًا صناعيًا لاستشعار الأرض قبل حلول العام 2020.

1- ترامب لإسرائيل: أنتم رقم 1 بالنسبة لنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القدس الإثنين (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته إلى إسرائيل جاءت للتأكيد على متانة العلاقات والصداقة بين إسرائيل وأمريكا، مضيفًا: "أنتم في قائمة أولوياتنا. وأنتم رقم 1 بالنسبة لنا".

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2- الرئيس الإسرائيلي لترامب: إيران وحماس كوابيس المنطقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين (يسارًا) في تل أبيب الإثنين (أ ف ب)

ذكر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن إسرائيل نجحت في تحقيق سلام في مصر والأردن، ولكنها لم تستطِع تحقيقه مع جيرانهم الفلسطينيين، مضيفًا: "إيران وحماس من كوابيس المنطقة"

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3- وزير خارجية إيران: ترامب ''يحلب'' مليارات الدولارات من السعوديين

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في كابول في 7 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلب مليارات الدولارات من السعوديين؛ وذلك في تعليق الخارجية الإيرانية على الهجمات اللفظية الحادة لترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة الإسلامية الأمريكية في الرياض.

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4- نتنياهو: اختيار ترامب إسرائيل ثاني محطاته تعبيرًا عن مكانتها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في تل أبيب الإثنين (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل، لتكون ثاني محطات جولته الخارجية الأولى، يعد تعبيرًا صادقًا عن مكانة إسرائيل لدى الأمريكيين، مضيفًا: "خطاب ترامب في السعودية يدعو كل الدول لمواجهة الإرهاب ويدعو الحضارة لمواجهة البربرية.

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5- رئيس جنوب السودان: وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت - أرشيفية

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وقف إطلاق نار من جانب واحد، وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، على الرغم من الشكوك حيال صمود هذه الهدنة في غياب أي مؤشر على إبرام اتفاق سياسي مع المتمردين.

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6- بوتين: روسيا تطلق 15 قمرًا صناعيًا قبل 2020

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين إطلاق 15 قمرًا صناعيًا روسيًا لاستشعار الأرض قبل حلول العام 2020، مضيفًا: "إن هذه الأقمار الصناعية ستسمح بتصوير كافة الأراضي الروسية والكرة الأرضية كلها".

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7-الرئيس الإيراني: قمة ترامب مع السعودية مجرد "استعراض''

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران الإثنين (أ ف ب)

سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني من الجهود المشتركة من جانب الولايات المتحدة وخصوم إيران في المنطقة لمكافحة الإرهاب الإسلامي، واعتبر أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية هي مجرد "استعراض".

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8- دي ميستورا: جولة جديدة من المفاوضات السورية في يونيو

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن ثقته بإمكانية انعقاد جولة سابعة من محادثات السلام السورية في يونيو القادم في جنيف، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف أبدت تقبلاً لفكرة أن تدعو الأمم المتحدة إلى جولة جديدة".

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9- لاعب كرة سلة تركي: أردوغان ''هتلر القرن''

لاعب كرة السلة التركي أنيس كانتار - أرشيفية

قال أنيس كانتار، لاعب كرة السلة التركي، والمحترف بالدوري الأمريكي (NBA)، إن بلاده تركيا ألغت جواز سفره خلال نهاية الأسبوع، مهاجمًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي واصفًا إياه بأنه "هتلر هذا القرن" واعتبر نفسه ضحية انتقام سياسي.

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10- تيلرسون: زيارة ترامب فرصة لدفع محادثات السلام

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تشكل "فرصة" لدفع محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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