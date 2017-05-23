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رئيس المقاصة يُكذب وكيل الحضري

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رئيس المقاصة يُكذب وكيل الحضري رئيس المقاصة يُكذب وكيل الحضري

التحرير

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قال محمد عبدالسلام رئيس نادي المقاصة، إنه لا يعلم شيئا عن توقيع عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة للفريق الفيومي وانضمامه إليه بداية من الموسم المقبل.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" الذي يقدمه مدحت شلبي على شاشة "أون سبورت"، أنه لم يوقع أي عقود مع عصام الحضري.

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وأكد رئيس المقاصة، أنه لن يتحدث عن أي أمور تتعلق بالتعاقدات أو انتقالات إلا بعد نهاية الموسم؛ لأنه اتفق على ذلك مع رؤساء الأندية خلال اجتماعهم، اليوم، لبحث إنشاء رابطة الأندية المحترفة وتوقيع ميثاق شرف بين الأندية، مشددا على أنه لن يخالف ذلك الميثاق.

كان حلزم الحديدي وكيل أعمال عصام الحضري، أعلن أن حارس وادي دجلة والمنتخب الوطني سينتقل لفريق المقاصة الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

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التحرير

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