«قمة الهابطين».. بيسكارا يتغلب على باليرمو في الكالتشيو

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تغلب فريق بيسكارا على نظيره فريق باليرمو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأثنين، في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

افتتح روبرت موريتش التسجل لبيسكارا في الدقيقة الـ15 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 87 أضاف أليكسندرو ميتريتا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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بهذه النتيجة، يحتل فريق باليرمو المركز الـ19 في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 23 نقطة، بينما يتذيل بيسكارا ترتيب جدول المسابقة برصيد 17 نقطة.

وهبط الفريقان، إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي بجانب فريق كروتوني.