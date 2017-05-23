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الجنايات تنظر اليوم إعادة محاكمة جرانة والمغربي بقضية الاستيلاء على أراضي الدولة

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الجنايات تنظر اليوم إعادة محاكمة جرانة والمغربي بقضية الاستيلاء على أراضي الدولة الجنايات تنظر اليوم إعادة محاكمة جرانة والمغربي بقضية الاستيلاء على أراضي الدولة

مصراوي Masrawy

زهير جرانة وأحمد المغربي

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وذلك عن تهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدى بالمال العام.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة، وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

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