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مهرجان "ليلة الرؤية" في شارع المعز الجمعة المقبلة

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مهرجان "ليلة الرؤية" في شارع المعز الجمعة المقبلة مهرجان "ليلة الرؤية" في شارع المعز الجمعة المقبلة

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ليلة الرؤية في شارع المعز

كتبت-نسمة فرج:

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، احتفالية ليلة الرؤية، يوم الجمعة المقبلة 29 شعبان لسنة 1438 هجرية، بشارع المعز والتي تقام بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسسة حوار لفنون الحضارات.

"ليلة الرؤية" من إخراج ورؤية فنية للمخرج انتصار عبد الفتاح، وتأتي ضمن مشروعه إحياء فنون القاهرة التارخية.

ويبدأ مهرجان ليلة الرؤية في السادسة مساء من أمام باب الفتوح، ويستمر الموكب الذي يتضمن فنون القاهرة التراثية، والأزياء المملوكية، في موكب تراثي تاريخي، ينتقل إلى عوالم الزمن القديم، وأجواء رمضان المملوكية والفاطمية، وانتهاء بمسرح الشاعر" بجوار مجموعة قلاوون، وعرض لفرقة رسالة سلام الدولية بمشاركة فرقة المرعشلي السورية.

ويضم الموكب "الدراويش، المشايخ، الخطاطين، المولوية، ويتقدمهم الأطفال بفوانيس رمضان، والمسحراتي، والمنادي".

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