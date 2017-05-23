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بالصور.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بطور سيناء

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مصراوي Masrawy

افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء (1)افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء (1)

افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء (1)افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء (1)

افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناءافتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء

افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء (3)افتتاح معرض أهلاً رمضان بطور سيناء (3)

جنوب سيناء - أحمد السيد:

افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في مدينة طور سيناء، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

المعرض تقيمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية .

وأكد فودة، خلال الافتتاح، أن المحافظة تسعى لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25% وبجودة عالية، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

وفيما أوضح المحافظ أن المعرض يضم جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، أشار إلى منافذ القوات المسلحة المنتشرة بالمحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

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