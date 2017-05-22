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بالفيديو.. رد فعل كوميدي من مشجع الأهلي السعودي

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بالفيديو.. رد فعل كوميدي من مشجع الأهلي السعودي بالفيديو.. رد فعل كوميدي من مشجع الأهلي السعودي

التحرير

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شهدت مباراة أهلي جدة السعودي، وأهلي دبي الإماراتي، لقطة طريفة من مشجع للفريق السعودي، بعد أن أضاع المحترف اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، هدف مؤكد.

واحتفل المشجع حين اعتقد أن الكرة في المرمى، قبل أن يُصدم بأنها خارج الشباك.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (1-1) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

 

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التحرير

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