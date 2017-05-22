بالفيديو.. رد فعل كوميدي من مشجع الأهلي السعودي

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شهدت مباراة أهلي جدة السعودي، وأهلي دبي الإماراتي، لقطة طريفة من مشجع للفريق السعودي، بعد أن أضاع المحترف اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، هدف مؤكد.
واحتفل المشجع حين اعتقد أن الكرة في المرمى، قبل أن يُصدم بأنها خارج الشباك.
وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي (1-1) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.
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فيديو HD : لقطة طريفة لرده فعل مشجع #الأهلي بعد ماظن هجمة فيتفا هدف ???????? . pic.twitter.com/Bp59sKgcKF — قروب الكواسر (@al_kawaser14)
فيديو HD : لقطة طريفة لرده فعل مشجع #الأهلي بعد ماظن هجمة فيتفا هدف 😁💚 . pic.twitter.com/Bp59sKgcKF— قروب الكواسر (@al_kawaser14) May 22, 2017