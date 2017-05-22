فيديو| رمضان: ارتفاع الأسعار «سرطان».. و«الناس مش مستحملة العلاج بالكيماوي»

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شبه الإعلامي خيري رمضان، الفقر والجهل والفساد وارتفاع الأسعار بمرض "السرطان"، مضيفًا أن المواطنين والدولة دخلوا في مرحلة العلاج الكيماوي والشعور بالآلم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الأثنين:" السرطان ضرب في ربوع الوطن، إحنا في مرحلة الكيماوي اللي لما بيدخل في الدم عشان يقتل المرض ويدمره، بيحدث ألم، وإحنا في مرحلة الألم هنقدر نستحمل ولا لأ"، منتقدًا رسائل الدولة للمواطنين بتحمل تلك الآلام، وتابع: "صعب أوي تبقى واقف جمب مريض سرطان بيتقطع، وتقوله اصبر هتبقى زي الفل، وواجه الآلام بابتسامة".

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وأكمل: "أنا بعذر الناس اللي بتعيط وبتقول مش لاقيين ناكل والأسعار غالية ومش قادرين نجيب العلاج، ومش قادرين يستحملوا الكيماوي".